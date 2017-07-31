В Сумах фура въехала в забор (видео)

Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что 26-летний водитель управляя Renault Magnum, двигаясь на подъем, не справился с управлением транспортного средства, после чего произошло опрокидывание его прицепа. В результате ДТП прицеп повредил забор жилого дома на указанной улице, никто не пострадал.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя админпротокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами до 1 года. Решение будет принимать суд.
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