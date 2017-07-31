Сумчанин сдал брата-наркомана

На днях инспекторы получили сообщение о попытке физической расправой. На месте происшествия к инспекторам обратился заявитель, который рассказал, что его брат систематически угрожает ему физической расправой и провоцирует драки.
35-летний гражданин сообщил, что вероятной причиной такого поведения является насаждения, которые выращивает его брат. Так, при обследовании территории домовладения были обнаружены 4 растения, похожего на коноплю и 2 пакета с высушенным растительным веществом, похожим на наркотическое.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа. 29-летнего нарушителя закона доставили в Сумское отделение полиции.
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