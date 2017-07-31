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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3392

Сумчанин сдал брата-наркомана

Патрульные обнаружили насаждения растений и вещество растительного происхождения, похожие на наркотические находясь на вызове о конфликте.

На днях инспекторы получили сообщение о попытке физической расправой. На месте происшествия к инспекторам обратился заявитель, который рассказал, что его брат систематически угрожает ему физической расправой и провоцирует драки.

35-летний гражданин сообщил, что вероятной причиной такого поведения является насаждения, которые выращивает его брат. Так, при обследовании территории домовладения были обнаружены 4 растения, похожего на коноплю и 2 пакета с высушенным растительным веществом, похожим на наркотическое.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа. 29-летнего нарушителя закона доставили в Сумское отделение полиции.

Право Наркотики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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