В Сумах будут судить местного «Отелло»

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего сумчанина, который лишил жизни свою сожительницу.
Досудебным расследованием установлено, что 29 апреля 2016 года около 21.00 обвиняемый пришел в продуктовый магазин по ул. Интернационалистов в г. Сумы, чтобы встретить с работы свою гражданскую жену, которая работала продавцом. Женщина сообщила ему, что она уходит от него, поскольку нашла себе другого. Эта новость разозлила мужчину, он достал из кармана нож и ударил им женщину в грудь. Поняв, что натворил, обвиняемый сам вызвал скорую помощь, и даже сопровождал раненную в больницу, где от полученной травмы она скончалась.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко, действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Работники полиции выяснили, что к смерти 18-летней девушки, у которой осталась маленькая дочь, причастен ее 23-летний знакомый, военный-контрактник....
Тростянецкая полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины....
Молодой человек набросился на девушку с ножом. В дальнейшем на теле погибшей насчитали более 15 ножевых ранений. Шансов выжить, говорят...
Полицией города Сумы было оперативно установлены личности мужчины и женщины, участников драки, в результате которой от ножевого ранения погиб третий...
До 15 лет лишения свободы грозит уроженцу Азербайджанской республики, который лишил жизни своего товарища....