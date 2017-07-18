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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53110

В Сумах будут судить местного «Отелло»

В Сумах будут судить мужчину, который лишил жизнь свою сожительницу из-за ревности.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего сумчанина, который лишил жизни свою сожительницу.

Досудебным расследованием установлено, что 29 апреля 2016 года около 21.00 обвиняемый пришел в продуктовый магазин по ул. Интернационалистов в г. Сумы, чтобы встретить с работы свою гражданскую жену, которая работала продавцом. Женщина сообщила ему, что она уходит от него, поскольку нашла себе другого. Эта новость разозлила мужчину, он достал из кармана нож и ударил им женщину в грудь. Поняв, что натворил, обвиняемый сам вызвал скорую помощь, и даже сопровождал раненную в больницу, где от полученной травмы она скончалась.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко, действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

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