Заходи з нагоди Дня визволення Сум від нацистських загарбників і Дня міста Перелік заходів з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських загарбників і 362-ї річниці з дня його заснування розміщений на інформаційному порталі Сумської міської ради.

№ Назва заходу Місце проведення Час 31 серпня Відкриття виставки сумських майстринь В. Коздровської та Л. Ярцової «Сумське мереживо» Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 14:00 1 вересня Вшанування учасників проекту «Золото рідного міста» Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 14:00 Святкові програми до Дня міста Мікрорайони міста: Місце відпочинку «Стріха» ПК «Хімік» ПК машинобудівників ЗОШ № 5 ЗОШ № 7 ЗОШ № 25 ЗОШ № 29 НВК № 16 17:00 Музичний проект «Сумський Джем» Дворик обласної філармонії 18:00 2 вересня Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні Сквер Героїв Небесної Сотні 8:45 Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги 9:00 Покладання квітів та урочистий мітинг та «Війна відгриміла та пам’ять жива» Меморіальний комплекс «Вічна Слава» 10:00 Виставка «Простір покордоння. Могриця 2017» Сумська міська галерея 11:00 – 2:00 Суспільно-творча акція «Найкращому місту – наша любов» Альтанка 11:00 Виставки-продажі робіт народних умільців, товаровиробників міста, образо-творчого та декоративно-ужиткового мистецтва, квітів, фотовиставки Вул. Соборна З 11:00 Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» Сумська обласна філармонія 11:40 Виставка світлин з серії «Вивчаємо історію міста Суми. Площа Незалежності» Вул. Соборна 11:00 Арт-проект «Казкова вулиця» від Артіль МІФ (живі скульптури, ходулісти тощо) Покровська площа, сквер Харитоненка, вул. Соборна 11:00 – 13:00 16:00 – 19:00 Парад муніципальної, військової техніки, байкерів Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності 12:30 Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку Покровська площа 13:00 Огляд військової техніки Огляд муніципальної техніки Майдан Незалежності З 13:00 Мотофестиваль «За цілісність та єдність України». - Виставка мотоциклів, фотосесії, відзначення учасників, проведення мотоконкурсів - Рок-концерт за участю музичних колективів з інших міст України Майдан Незалежності Оздоровчий табір «Ровесник» 13:00 18:00 Відкриття виставки-конкурсу «Stand Model Show» І-й поверх Будинку Рад 13:30 Відкриття меморіального комплексу пам’яті жертв фашистської окупації «Свіча пам’яті» ЗОШ № 8 15:00 Міський конкурс «Кращий Сумський Кондитер» Бармен-шоу Сквер Покровський 15:00 Чемпіонат міста «Богатирські ігри» Театральна площа 16:00 Концерт духової музики Альтанка 18:00 Святковий концерт за участю гуртів «Dance Band», «Джазуні», «Авіатор», «Брати Гадюкіни». Фаєр-шоу Майдан Незалежності 19:00 Арт-проект «Ніч міста» Майстер-клас з малювання Пров. Академічний, 9 17:00 – 20:00 Музична сцена «Караоке Life» Біля Альтанки 19:00 – 23:00 Квіткова інсталяція «Подих часу» Вул. Воскресенська, 8 19:00 – 02:00 Інсталяція «Схід» Соборна, 29 (сходи до бібліотеки) 20:00 –02:00 Проекція «Сумин городок» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00 Вулична інсталяція в повітрі «Бакін» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00 Проект польських митців інсталяція «Камера Обскура» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00 Інсталяція «Дерево» Перехрестя вул. Воскресенська – пров. 9 Травня 20:00 –02:00 Інсталяція «Куб» Вул. Воскресенська, 9 20:00 – 02:00 Інсталяція- лабіринт «Несвідомі стежки» Вул. Воскресенська, 8 20:00 – 02:00 Фестиваль урбаністичної літератури «Ми – Суми» Вул. Воскресенська 1 20:00 –21.30 Інсталяція від польських митців Пров. Академічний 9 20:00 – 02:00 Перфоманс «Силуети музейного кварталу» Театральна площа (1-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00 Інсталяція «Візуалізація мрій» Театральна площа (2-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00 Проекція та перфоманс «Мон Арт, Ніч Арт» Театральна площа (3-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00 Музичний перфоманс «Повернення до лону праматері» Галявина за Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького 21:00 – 23:00 Аудіоперфоманс «Темна кімната» «Слобода FM» Сумська міська галерея 21:00 –02:00 Інсталяція «Вікно» Соборна, 27 (внутрішній двір) 21:00 –02:00 Артхаус - сцена Біля Конгрес-центру СумДУ 23:00 – 02:00 Вуличне театральне дійство «Вистава на двох» Вул. Соборна, 36 (внутрішній двір) 00:00 – 01:00 3 вересня Фестиваль «Sumy Extreme Style» ТРЦ «Мануфактура» 16:00 4 вересня Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» Виставковий зал Конгрес-центру СумДУ 18:00 9 вересня Свято «Ми – сумчани!» Роменський мікрорайон 11:00 Спортивні заходи 28 серпня – 1 вересня Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу ФЦ «Барса» 19:00 2 вересня Бліц-турнір з шахів Сквер ім. Т. Г. Шевченка 11:00 2 – 3 вересня Відкритий чемпіонат міста тенісу Міський парк відпочинку ім. Кожедуба 10:00 Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное Акваторія р. Псел, вул. Кринична 15:00 Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту с. Веретенівка 10:00 Кубок міста з футзалу серед команд аматорів ФЦ «Барса» 11:30 3 вересня Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу Дитячий парк «Казка» 10:00