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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Заходи з нагоди Дня визволення Сум від нацистських загарбників і Дня міста

Перелік заходів з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських загарбників і 362-ї річниці з дня його заснування розміщений на інформаційному порталі Сумської міської ради.

Назва заходу

Місце проведення

Час

31 серпня

 

Відкриття виставки сумських майстринь В. Коздровської та Л. Ярцової «Сумське мереживо»

Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка

14:00

 1 вересня

 

Вшанування учасників проекту «Золото рідного міста»

Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка

14:00

 

Святкові програми до Дня міста

Мікрорайони міста:

       Місце відпочинку «Стріха»

        ПК «Хімік»

        ПК машинобудівників

        ЗОШ № 5

        ЗОШ № 7

        ЗОШ № 25

        ЗОШ № 29

         НВК № 16

17:00

 

Музичний проект

«Сумський Джем»

Дворик обласної філармонії

18:00

2 вересня
 

Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні

Сквер Героїв Небесної Сотні

8:45
 

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів

Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги

9:00
 

Покладання квітів та урочистий мітинг та «Війна відгриміла та пам’ять жива»

Меморіальний комплекс

«Вічна Слава»

10:00
 

Виставка «Простір покордоння. Могриця 2017»

Сумська міська галерея

11:00 – 2:00
 

Суспільно-творча акція  «Найкращому місту – наша любов»

Альтанка

11:00
 

Виставки-продажі робіт народних умільців, товаровиробників міста, образо-творчого та декоративно-ужиткового мистецтва, квітів,  фотовиставки

Вул. Соборна

З 11:00
 

Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»

Сумська обласна філармонія

11:40
 

Виставка світлин з серії «Вивчаємо історію міста Суми. Площа Незалежності»

Вул. Соборна

11:00
 

Арт-проект «Казкова вулиця» від Артіль МІФ (живі скульптури, ходулісти  тощо)

Покровська площа,

сквер Харитоненка,

вул. Соборна

11:00 –

13:00

16:00 –

19:00
 

Парад муніципальної, військової  техніки, байкерів

Вул. Петропавлівська –

вул. Героїв Сумщини –

майдан Незалежності

12:30
 

Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку

Покровська площа

13:00
 

Огляд військової техніки

Огляд муніципальної техніки

Майдан Незалежності

З 13:00
 

Мотофестиваль «За цілісність та єдність України».

- Виставка мотоциклів, фотосесії, відзначення учасників, проведення мотоконкурсів

- Рок-концерт за участю музичних колективів з інших міст України

Майдан Незалежності

Оздоровчий табір «Ровесник»

13:00

18:00
 

Відкриття виставки-конкурсу

«Stand Model Show»

І-й поверх Будинку Рад

13:30
 

Відкриття меморіального комплексу пам’яті жертв фашистської окупації

«Свіча пам’яті»

ЗОШ № 8

15:00
 

Міський конкурс «Кращий Сумський Кондитер»

Бармен-шоу

Сквер Покровський

15:00
 

Чемпіонат міста

«Богатирські ігри»

Театральна площа

16:00
 

Концерт духової музики

Альтанка

18:00
 

Святковий концерт за участю гуртів «Dance Band», «Джазуні», «Авіатор», «Брати Гадюкіни».

Фаєр-шоу

Майдан Незалежності

19:00

Арт-проект «Ніч міста» 
 

Майстер-клас з малювання

Пров. Академічний, 9

17:00 –

20:00
 

Музична сцена

«Караоке Life»

Біля Альтанки

19:00 – 23:00
 

Квіткова інсталяція «Подих часу»

Вул. Воскресенська, 8

19:00 – 02:00
 

Інсталяція «Схід»

Соборна, 29

(сходи до бібліотеки)

20:00 –02:00
 

Проекція «Сумин городок»

Пров. 9-го Травня

20:00 –02:00
 

Вулична інсталяція в повітрі «Бакін»

Пров. 9-го Травня

20:00 –02:00
 

Проект польських митців інсталяція   «Камера Обскура»

Пров. 9-го Травня

20:00 –02:00
 

Інсталяція «Дерево»

Перехрестя вул. Воскресенська – пров. 9 Травня

20:00 –02:00
 

Інсталяція «Куб»

Вул. Воскресенська, 9

20:00 – 02:00
 

Інсталяція- лабіринт «Несвідомі стежки»

Вул. Воскресенська, 8

20:00 – 02:00
 

Фестиваль урбаністичної літератури «Ми – Суми»

Вул. Воскресенська 1

20:00 –21.30
 

Інсталяція від польських митців

Пров. Академічний 9

20:00 – 02:00
 

Перфоманс

«Силуети музейного кварталу»

Театральна площа

(1-й басейн колишнього фонтана)

20:30 – 02:00
 

Інсталяція «Візуалізація мрій»

Театральна площа

(2-й басейн колишнього фонтана)

20:30 – 02:00
 

Проекція та перфоманс

«Мон Арт, Ніч Арт»

Театральна площа

(3-й басейн колишнього фонтана)

20:30 – 02:00
 

Музичний перфоманс «Повернення до лону праматері»

Галявина за Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького

21:00 – 23:00
 

Аудіоперфоманс «Темна кімната» «Слобода FM»

Сумська міська галерея

21:00 –02:00
 

Інсталяція «Вікно»

Соборна, 27

(внутрішній двір)

21:00 –02:00
 

Артхаус - сцена

Біля Конгрес-центру СумДУ

23:00 – 02:00
 

Вуличне театральне дійство «Вистава на двох»

Вул. Соборна, 36

(внутрішній двір)

00:00 – 01:00

3 вересня
 

Фестиваль «Sumy Extreme Style»

ТРЦ «Мануфактура»

16:00

4 вересня
 

Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»

Виставковий зал Конгрес-центру СумДУ

18:00

9 вересня
 

Свято «Ми – сумчани!»

Роменський мікрорайон

11:00

Спортивні заходи

28 серпня – 1 вересня
 

Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу

ФЦ «Барса»

19:00

2 вересня
 

Бліц-турнір з шахів

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

11:00

2 – 3 вересня
 

Відкритий чемпіонат міста тенісу

Міський парк відпочинку ім. Кожедуба

10:00
 

Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное

Акваторія р. Псел, вул. Кринична

15:00
 

Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту

с. Веретенівка

10:00
 

Кубок міста з футзалу серед команд аматорів

ФЦ «Барса»

11:30

3 вересня
 

Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу

Дитячий парк «Казка»

10:00
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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