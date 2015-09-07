Заходи з нагоди Дня визволення Сум від нацистських загарбників і Дня міста

|
№
|
Назва заходу
|
Місце проведення
|
Час
|
31 серпня
|
|
Відкриття виставки сумських майстринь В. Коздровської та Л. Ярцової «Сумське мереживо»
|
Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
|
14:00
|
1 вересня
|
|
Вшанування учасників проекту «Золото рідного міста»
|
Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
|
14:00
|
|
Святкові програми до Дня міста
|
Мікрорайони міста:
Місце відпочинку «Стріха»
ПК «Хімік»
ПК машинобудівників
ЗОШ № 5
ЗОШ № 7
ЗОШ № 25
ЗОШ № 29
НВК № 16
|
17:00
|
|
Музичний проект
«Сумський Джем»
|
Дворик обласної філармонії
|
18:00
|
2 вересня
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
|
Сквер Героїв Небесної Сотні
|
8:45
|
Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів
|
Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги
|
9:00
|
Покладання квітів та урочистий мітинг та «Війна відгриміла та пам’ять жива»
|
Меморіальний комплекс
«Вічна Слава»
|
10:00
|
Виставка «Простір покордоння. Могриця 2017»
|
Сумська міська галерея
|
11:00 – 2:00
|
Суспільно-творча акція «Найкращому місту – наша любов»
|
Альтанка
|
11:00
|
Виставки-продажі робіт народних умільців, товаровиробників міста, образо-творчого та декоративно-ужиткового мистецтва, квітів, фотовиставки
|
Вул. Соборна
|
З 11:00
|
Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»
|
Сумська обласна філармонія
|
11:40
|
Виставка світлин з серії «Вивчаємо історію міста Суми. Площа Незалежності»
|
Вул. Соборна
|
11:00
|
Арт-проект «Казкова вулиця» від Артіль МІФ (живі скульптури, ходулісти тощо)
|
Покровська площа,
сквер Харитоненка,
вул. Соборна
|
11:00 –
13:00
16:00 –
19:00
|
Парад муніципальної, військової техніки, байкерів
|
Вул. Петропавлівська –
вул. Героїв Сумщини –
майдан Незалежності
|
12:30
|
Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку
|
Покровська площа
|
13:00
|
Огляд військової техніки
Огляд муніципальної техніки
|
Майдан Незалежності
|
З 13:00
|
Мотофестиваль «За цілісність та єдність України».
- Виставка мотоциклів, фотосесії, відзначення учасників, проведення мотоконкурсів
- Рок-концерт за участю музичних колективів з інших міст України
|
Майдан Незалежності
Оздоровчий табір «Ровесник»
|
13:00
18:00
|
Відкриття виставки-конкурсу
«Stand Model Show»
|
І-й поверх Будинку Рад
|
13:30
|
Відкриття меморіального комплексу пам’яті жертв фашистської окупації
«Свіча пам’яті»
|
ЗОШ № 8
|
15:00
|
Міський конкурс «Кращий Сумський Кондитер»
Бармен-шоу
|
Сквер Покровський
|
15:00
|
Чемпіонат міста
«Богатирські ігри»
|
Театральна площа
|
16:00
|
Концерт духової музики
|
Альтанка
|
18:00
|
Святковий концерт за участю гуртів «Dance Band», «Джазуні», «Авіатор», «Брати Гадюкіни».
Фаєр-шоу
|
Майдан Незалежності
|
19:00
|
Арт-проект «Ніч міста»
|
Майстер-клас з малювання
|
Пров. Академічний, 9
|
17:00 –
20:00
|
Музична сцена
«Караоке Life»
|
Біля Альтанки
|
19:00 – 23:00
|
Квіткова інсталяція «Подих часу»
|
Вул. Воскресенська, 8
|
19:00 – 02:00
|
Інсталяція «Схід»
|
Соборна, 29
(сходи до бібліотеки)
|
20:00 –02:00
|
Проекція «Сумин городок»
|
Пров. 9-го Травня
|
20:00 –02:00
|
Вулична інсталяція в повітрі «Бакін»
|
Пров. 9-го Травня
|
20:00 –02:00
|
Проект польських митців інсталяція «Камера Обскура»
|
Пров. 9-го Травня
|
20:00 –02:00
|
Інсталяція «Дерево»
|
Перехрестя вул. Воскресенська – пров. 9 Травня
|
20:00 –02:00
|
Інсталяція «Куб»
|
Вул. Воскресенська, 9
|
20:00 – 02:00
|
Інсталяція- лабіринт «Несвідомі стежки»
|
Вул. Воскресенська, 8
|
20:00 – 02:00
|
Фестиваль урбаністичної літератури «Ми – Суми»
|
Вул. Воскресенська 1
|
20:00 –21.30
|
Інсталяція від польських митців
|
Пров. Академічний 9
|
20:00 – 02:00
|
Перфоманс
«Силуети музейного кварталу»
|
Театральна площа
(1-й басейн колишнього фонтана)
|
20:30 – 02:00
|
Інсталяція «Візуалізація мрій»
|
Театральна площа
(2-й басейн колишнього фонтана)
|
20:30 – 02:00
|
Проекція та перфоманс
«Мон Арт, Ніч Арт»
|
Театральна площа
(3-й басейн колишнього фонтана)
|
20:30 – 02:00
|
Музичний перфоманс «Повернення до лону праматері»
|
Галявина за Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького
|
21:00 – 23:00
|
Аудіоперфоманс «Темна кімната» «Слобода FM»
|
Сумська міська галерея
|
21:00 –02:00
|
Інсталяція «Вікно»
|
Соборна, 27
(внутрішній двір)
|
21:00 –02:00
|
Артхаус - сцена
|
Біля Конгрес-центру СумДУ
|
23:00 – 02:00
|
Вуличне театральне дійство «Вистава на двох»
|
Вул. Соборна, 36
(внутрішній двір)
|
00:00 – 01:00
|
3 вересня
|
Фестиваль «Sumy Extreme Style»
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
16:00
|
4 вересня
|
Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»
|
Виставковий зал Конгрес-центру СумДУ
|
18:00
|
9 вересня
|
Свято «Ми – сумчани!»
|
Роменський мікрорайон
|
11:00
|
Спортивні заходи
|
28 серпня – 1 вересня
|
Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу
|
ФЦ «Барса»
|
19:00
|
2 вересня
|
Бліц-турнір з шахів
|
Сквер ім. Т. Г. Шевченка
|
11:00
|
2 – 3 вересня
|
Відкритий чемпіонат міста тенісу
|
Міський парк відпочинку ім. Кожедуба
|
10:00
|
Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное
|
Акваторія р. Псел, вул. Кринична
|
15:00
|
Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту
|
с. Веретенівка
|
10:00
|
Кубок міста з футзалу серед команд аматорів
|
ФЦ «Барса»
|
11:30
|
3 вересня
|
Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу
|
Дитячий парк «Казка»
|
10:00
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