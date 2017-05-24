В Шосткинской колонии повесился осужденный 27 августа, в 7.40, в полицию поступило сообщение о том, что в Шосткинской исправительной колонии № 66 осужденный покончил жизнь самоубийством.

На место выехала следственно-оперативная группа. Как проинформировал и. о. руководителя Шосткинской местной прокуратуры Павел Моисеенко, установлено, что во время переклички было выявлено отсутствие осужденного 1995 года рождения. Позже его нашли повешенным в помещении душевой.

По словам Павла Моисеенко, следов насильственной смерти обнаружено не было. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Несмотря на молодой возраст, осужденный, покончивший жизнь самоубийством, был пять раз судим (за кражи, грабеж, нанесение телесных повреждений средней тяжести и разбой). В ШИК-66 он отбывал наказание с 2014 года, пишет shostka.info.