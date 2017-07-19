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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10105

В Сумах поймали аккумуляторных воров

За ночь патрульные задержали две группы, причастных к похищению аккумуляторов.

На днях, в полночь, патрульные получили сообщение о группе лиц, которая на дворовой территории на улице Герасима Кондратьева, вероятно, снимает аккумуляторы с автомобилей. Заявитель сообщил, что к этому могут быть причастны три человека на авто ВАЗ-2110.

Обследуя прилегающую территорию, стражи порядка заметили автомобиль ВАЗ-2110, который двигался с шашкой такси. Полицейские решили его проверить. За рулем находился 22-летний водитель, в салоне были 17- и 22-летние пассажиры.

Когда по требованию инспекторов мужчина открыл багажное отделение, то там полицейские обнаружили 4 аккумулятора. Граждане путались в показаниях относительно истории возникновения обнаруженных предметов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Подобное сообщение патрульные получили через 3 часа, однако уже с улицы Сумско-Киевских дивизий.

Только экипажи патрульных заехали на дворовую территорию указанной улице, как заметил, что 3 человека резко побежали и спрятались в кустах. Их сразу задержали стражи порядка. Когда полицейские начали осматривать автомобили, из транспортного средства ВАЗ-2105 выбежал человек и бросился наутек. Его также задержали.

В самом же автомобиле ВАЗ-2105, патрульные обнаружили 6 аккумуляторов, набор инструментов и канистры с шлангом. Еще один аккумулятор был найден в кустах, где прятались граждане.

При осмотре дворовой территории полицейские обнаружили автомобили без аккумуляторов, после чего установили и вызвали на место происшествия их владельцев.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. 17-, двух 19-и 20-летних задержанные доставили в отделение полиции.

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