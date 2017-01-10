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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5855

Сумчанка отметила вековой юбилей

Представители городской власти поздравили сумчанку Ядвигу Бондаренко со 100-летием.

Заместитель городского головы Алена Дмитревская и председатель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, которые посетили долгожительницу, пожелали женщине здоровья, жизненного оптимизма, жить в атмосфере любви и уважения от родных и близких.

Ядвига Бондаренко родилась 26 августа 1917 года в Гомельской области в семье крестьян.

Основную трудовую деятельность начала в 1939 году в Казахстане. Работала медицинской сестрой. В годы Второй мировой войны оказывала помощь раненым в госпитале, с которым прошла всю войну и закончил ее в декабре 1945 года в Румынии.

Имеет 34 года трудового стажа. Сейчас проживает с дочерью в Сумах.

Общество 100-летний юбилей

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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