Сумчанка отметила вековой юбилей Представители городской власти поздравили сумчанку Ядвигу Бондаренко со 100-летием.

Заместитель городского головы Алена Дмитревская и председатель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, которые посетили долгожительницу, пожелали женщине здоровья, жизненного оптимизма, жить в атмосфере любви и уважения от родных и близких.

Ядвига Бондаренко родилась 26 августа 1917 года в Гомельской области в семье крестьян.

Основную трудовую деятельность начала в 1939 году в Казахстане. Работала медицинской сестрой. В годы Второй мировой войны оказывала помощь раненым в госпитале, с которым прошла всю войну и закончил ее в декабре 1945 года в Румынии.

Имеет 34 года трудового стажа. Сейчас проживает с дочерью в Сумах.