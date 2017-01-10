Сумчанка отметила вековой юбилей

Заместитель городского головы Алена Дмитревская и председатель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, которые посетили долгожительницу, пожелали женщине здоровья, жизненного оптимизма, жить в атмосфере любви и уважения от родных и близких.
Ядвига Бондаренко родилась 26 августа 1917 года в Гомельской области в семье крестьян.
Основную трудовую деятельность начала в 1939 году в Казахстане. Работала медицинской сестрой. В годы Второй мировой войны оказывала помощь раненым в госпитале, с которым прошла всю войну и закончил ее в декабре 1945 года в Румынии.
Имеет 34 года трудового стажа. Сейчас проживает с дочерью в Сумах.
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