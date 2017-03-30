Сумской облсовет соберется 15 сентября 29 августа глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве пятнадцатой сессии облсовета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется 15 сентября в 10:00 утра в помещении админздания областного совета.

Депутаты рассмотрят изменения и в Программу развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Сумской области на период до 2020 года, Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2019 годы, а также в Программу возмещения части процентов по кредитам, полученным объединениями совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами на внедрение энергосберегающих мероприятий в жилых домах на 2016-2020 годы.

О своей работе отчитается постоянная комиссия по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

На повестке дня - ходатайство о присуждении Премии Верховной Рады Украины и о награждении знаками отличия Верховной Рады Украины. На сессию выносится ряд имущественных и кадровых вопросов. Народные избранники должны рассмотреть изменения в решение облсовета по организации приема граждан депутатами областного совета 7 созыва.