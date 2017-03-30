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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:392

Сумской облсовет соберется 15 сентября

29 августа глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве пятнадцатой сессии облсовета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется 15 сентября в 10:00 утра в помещении админздания областного совета.

Депутаты рассмотрят изменения и в Программу развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Сумской области на период до 2020 года, Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2019 годы, а также в Программу возмещения части процентов по кредитам, полученным объединениями совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами на внедрение энергосберегающих мероприятий в жилых домах на 2016-2020 годы.

О своей работе отчитается постоянная комиссия по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

На повестке дня - ходатайство о присуждении Премии Верховной Рады Украины и о награждении знаками отличия Верховной Рады Украины. На сессию выносится ряд имущественных и кадровых вопросов. Народные избранники должны рассмотреть изменения в решение облсовета по организации приема граждан депутатами областного совета 7 созыва.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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