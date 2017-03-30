Сумской облсовет соберется 15 сентября

Пленарное заседание начнется 15 сентября в 10:00 утра в помещении админздания областного совета.
Депутаты рассмотрят изменения и в Программу развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Сумской области на период до 2020 года, Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2019 годы, а также в Программу возмещения части процентов по кредитам, полученным объединениями совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами на внедрение энергосберегающих мероприятий в жилых домах на 2016-2020 годы.
О своей работе отчитается постоянная комиссия по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.
На повестке дня - ходатайство о присуждении Премии Верховной Рады Украины и о награждении знаками отличия Верховной Рады Украины. На сессию выносится ряд имущественных и кадровых вопросов. Народные избранники должны рассмотреть изменения в решение облсовета по организации приема граждан депутатами областного совета 7 созыва.
Для удобства диалога областных парламентариев с гражданами Сумщины создан онлайн-приемную, которая появится на официальном сайте Сумского областного совета уже в...
Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит заседание сессии Сумского облсовета....
Коммунальное автотранспортное предприятие Сумского областного совета 19 апреля по результатам тендера заказал ООО «Артмотор» новый легковой автомобиль Toyota Camry стоимостью...
Глава Сумского областного совета подписал распоряжение о созыве тринадцатой сессии областного совета седьмого созыва....
Депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина стала внефракционной после исключения из фракции Радикальной партии....