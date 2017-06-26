Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2393

На рентген-аппарат в областной детской больнице потратили 7 миллионов

Сегодня, 29 августа, в областной детской больнице открыли современный рентгенологический кабинет.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на открытии отметил, что медицинская отрасль всегда была и является приоритетом для областной власти, а особенно, если это касается здоровья детей.

«Рентгенологическое оборудование, которое работало здесь раньше, было установлено еще в 28 лет назад, то есть прошло почти три срока эксплуатации, - сказал Николай Клочко. - Благодаря совместным усилиям облгосадминистрации и областного совета, по инициативе управления здравоохранения нам удалось установить в больнице цифровую диагностическую рентгеновскую систему стоимостью почти 6 млн гривен. Это современное итальянское цифровое оборудование. Кроме этого, был проведен капитальный ремонт помещений рентгено-диагностического отделения на сумму почти 700 тыс. гривен».

«Сейчас наша задача - убедить Кабинет Министров в том, чтобы он выделил средства на строительство хирургического отделения будущего нового комплекса областной больницы, которая будет расположена здесь же, рядом с детской областной, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Мы хотим, чтобы этот медицинский городок, который мы задумали создать, был практичный, удобный для всех сумчан и жителей районов, чтобы здесь была мощная материальная база и кадровый потенциал».

Общество Здравоохранение Николай Клочко Областная детская больница Рентген-аппарат

По тематике

Сегодня 13:10

В Ворсклу выпустили 2 тысячи мальков стерляди

В этом году в 11 пунктах будет выпущено 25 000 мальков....

Губернатор Сумщины вошел в ТОП-6
28.07.2017 13:39

Губернатор Сумщины вошел в ТОП-6

Комитет избирателей Украины составил «Рейтинг деятельности губернаторов в I полугодии 2017 года»....

Губернатор Сумщины получил награду «За службу державі»
07.07.2017 11:10

Губернатор Сумщины получил награду «За службу державі»

В ходе рабочей поездки в Сумскую область командующий оперативного командования «Север» генерал-майор Вячеслав Назаркин вручил главе облгосадминистрации Николаю Клочко нагрудный...

03.07.2017 16:42

На Сумщине не хватает флюорографов

Как сообщил в ходе аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, в первом полугодии 2017 было...

26.06.2017 15:52

Медучреждения Березовской и Боромлянской ОТГ получили лицензии

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации заместитель начальника управления здравоохранения Надежда Лысенко доложила первому замглавы облгосадминистрации Александру Марченко о ходе...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.