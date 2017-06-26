На рентген-аппарат в областной детской больнице потратили 7 миллионов

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на открытии отметил, что медицинская отрасль всегда была и является приоритетом для областной власти, а особенно, если это касается здоровья детей.
«Рентгенологическое оборудование, которое работало здесь раньше, было установлено еще в 28 лет назад, то есть прошло почти три срока эксплуатации, - сказал Николай Клочко. - Благодаря совместным усилиям облгосадминистрации и областного совета, по инициативе управления здравоохранения нам удалось установить в больнице цифровую диагностическую рентгеновскую систему стоимостью почти 6 млн гривен. Это современное итальянское цифровое оборудование. Кроме этого, был проведен капитальный ремонт помещений рентгено-диагностического отделения на сумму почти 700 тыс. гривен».
«Сейчас наша задача - убедить Кабинет Министров в том, чтобы он выделил средства на строительство хирургического отделения будущего нового комплекса областной больницы, которая будет расположена здесь же, рядом с детской областной, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Мы хотим, чтобы этот медицинский городок, который мы задумали создать, был практичный, удобный для всех сумчан и жителей районов, чтобы здесь была мощная материальная база и кадровый потенциал».
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