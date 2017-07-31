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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1291

Полиция изъяла у иностранцев наркотики и патроны

В рамках операции «Мигрант», которая длится до 31 августа, работники полиции области ежедневно выявляют иностранцев-нарушителей действующего украинского законодательства.

Работники полиции Сум остановили на одной из улиц города 28-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока. Как выяснилось во время беседы с иностранцем и дальнейшего осмотра, молодой человек имел при себе пакет с растительным веществом, похожим на марихуану, общим весом около 30 граммов.

Такой же «сюрприз» имел при себе 42-летний гражданин соседнего государства, которого задержали сотрудники полиции Шостки.

Полицейские Сумского района обнаружили и изъяли по месту жительства 30-летнего иностранца 25 патронов калибра 7,62 мм, которые мужчина незаконно хранил дома «на всякий случай».

Сейчас все изъятое уже направлено на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение патронов и наркотиков, и проводят соответствующие проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мигранты Наркотики Патроны

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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