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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35110

Шосткинская гимназия вошла в список самых инновационных школ мира

Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской области и одна из восемнадцати учебных заведений Украины, которая вошла в этот список.

Около 10 лет учебное заведение сотрудничает со всемирно известной компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения. Гимназия участвует в проекте «Школы Microsoft». Сегодня в учебном заведении активно внедряют в учебный процесс инновационные технологии. Это позволяет улучшить преподавание и изучение школьных дисциплин. Поэтому неудивительно, что в этом году в список лучших школ мира попала именно эта гимназия, пишет сайт Сумской ОГА.

Кстати, список образцовых школ Microsoft - это глобальная сообщество школ, участвующих в цифровой трансформации для улучшения преподавания и изучения. Примерные школы создают условия, которые поощряют к обучению в течение всей жизни и стимулируют развитие жизненно важных умений и навыков, чтобы ученики могли достигать большего.

Общество Microsoft Образование Рейтинг Школы Шостка Шосткинская гимназия

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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