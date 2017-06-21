Шосткинская гимназия вошла в список самых инновационных школ мира Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской области и одна из восемнадцати учебных заведений Украины, которая вошла в этот список.

Около 10 лет учебное заведение сотрудничает со всемирно известной компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения. Гимназия участвует в проекте «Школы Microsoft». Сегодня в учебном заведении активно внедряют в учебный процесс инновационные технологии. Это позволяет улучшить преподавание и изучение школьных дисциплин. Поэтому неудивительно, что в этом году в список лучших школ мира попала именно эта гимназия, пишет сайт Сумской ОГА.

Кстати, список образцовых школ Microsoft - это глобальная сообщество школ, участвующих в цифровой трансформации для улучшения преподавания и изучения. Примерные школы создают условия, которые поощряют к обучению в течение всей жизни и стимулируют развитие жизненно важных умений и навыков, чтобы ученики могли достигать большего.