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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11141

В сумской глубинке ремонтируют дороги

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко проинспектировал ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Угроеды - Турья - Марьино» в Краснопольском районе.

Автомобильная дорога Угроеды - Турья - Марьино имеет общую протяженность 15,6 км. Она крайне важна как для жителей Краснопольского района, так и для местных агропроизводителей. Никто из них уже даже и не помнит, когда эту дорогу ремонтировали. Поэтому и вошла она в перечень дорог, которые ремонтироваться за счет средств, полученных от перевыполнения таможенных платежей, пишет сайт ОГА.

«Сейчас 28 млн гривен уже прошли через систему Prozorro, которая и определила предприятие, которое будет ремонтировать этот участок дороги. Я думаю, что мы выполним те обязательства, которые взяли на себя и вскоре дорога будет готова», - отметил Николай Клочко.

Сейчас на автомобильной дороге Угроеды-Турья-Марьино продолжаются ремонтные работы. Проектной документацией предусматривается обустройство дороги, выполнения земляных работ, подсыпка обочин, устройство съездов, выполнение работ по организации и безопасности дорожного движения и т.п.

Общество Краснопольский район Николай Клочко Ремонт дорог

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