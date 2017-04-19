Сумские баитлонистки отличились на чемпионате мира Шесть спортсменов Сумщины в составе сборной Украины приняли участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который завершился в России.

Биатлонистка из Глухова Анна Кривонос заняла второе место в составе юниорской сборной в смешанной эстафете и стала четвертой в гонке преследования. Сумская спортсменка Юлия Журавок в составе женской смешанной эстафеты стала бронзовым призером.