Сумские баитлонистки отличились на чемпионате мира

Биатлонистка из Глухова Анна Кривонос заняла второе место в составе юниорской сборной в смешанной эстафете и стала четвертой в гонке преследования.
Сумская спортсменка Юлия Журавок в составе женской смешанной эстафеты стала бронзовым призером.
13-14 августа в Тростянце, в дендропарке «Нескучное» состоятся Всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди молодежи....
8 августа в Тысовце (Львовская область) завершился чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
Сегодня, 4 августа, в Тысовце стартовал юниорский чемпионат Украины по летнему биатлону....
Анастасия Меркушина перенесла операцию и пропустит первый сбор перед олимпийским сезоном. В составе биатлонной команды ее заменит Юлия Журавок....
Выпускница СумГУ Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU)....