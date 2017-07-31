Мэр Глухова Терещенко присоединится к команде Саакашвили, – политолог (фото, видео) Чем ближе анонсированная дата возвращения Михаила Саакашвили в Украину, тем активнее он будет объединять вокруг себя сторонников и формировать костяк своей будущей партии из недовольных политикой президента местных лидеров.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Николай Спиридонов, передает Обозреватель.

По словам эксперта, до 10 сентября Саакашвили будет пытаться сформировать список лидеров своей партии.

«До 10 сентября – даты, когда Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину – он будет объединять вокруг себя местных лидеров, недовольных политикой президента. Эти люди должны стать костяком его будущей партии. По моим данным, к команде Саакашвили присоединится мэр Глухова Мишель Терещенко», – заявил Спиридонов.

Также политолог напомнил, что Терещенко активно поддержал Саакашвили, когда того лишили гражданства Украины.

«Терещенко заявил, что сожалеет, что не может дать Саакашвили политического убежища в Глухове. Еще раньше он начал открыто критиковать действия Порошенко. Такая резкая критика президента стала сигналом для Саакашвили относительно возможного присоединения к команде известного француза Терещенко», – отметил Спиридонов.

Как известно, в июле Президент Порошенко лишил украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. На 10 сентября бывший президент Грузии анонсировал свое возвращение в Украину.