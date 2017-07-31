Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5121

«Сумы» примут полтавских «горожан»

Сегодня, 30 августа, ПФК «Сумы» сыграет с ФК «Полтава».

Игра 9-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00. Стоимость билетов 10 и 20 грн.

После 8 туров команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. ПФК «Сумы» - на 17-ом месте с 5 очками, «полтавчане» - с 17 очками на втором месте.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

28.08.2017 14:09

«Сумы» проиграли аутсайдеру и опустились на дно

25 августа в 8-ом туре первой лиги ПФК «Сумы» играл на выезде против луцкой «Волыни»....

19.08.2017 20:12

«Сумы» остановили «Гелиос»

ПФК «Сумы» на своем поле удержал ничью с одним из фаворитов сезона «Гелиосом» 1:1 в 7-м туре Первой лиги....

14.08.2017 09:40

«Сумы» проиграли «Ингульцу»

13 августа ПФК «Сумы» играл в гостях против «Ингульца» из Петрово в шестом туре первой лиги....

10.08.2017 09:07

«Нефтяник» спасает ничью в матче с «Ингульцом»

9 августа в пятом туре первой лиги в Ахтырке «Нефтяник» принимал «Ингулец» из Петрово....

09.08.2017 21:28

«Сумы» минимально уступили «Николаеву»

Сегодня, 9 августа, в 5-ом туре первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал МФК «Николаев»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.