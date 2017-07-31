«Сумы» примут полтавских «горожан»

Игра 9-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00. Стоимость билетов 10 и 20 грн.
После 8 туров команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. ПФК «Сумы» - на 17-ом месте с 5 очками, «полтавчане» - с 17 очками на втором месте.
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