На Сумщине будут судить владельца арсенала оружия За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления.

Конотопская местная прокуратура осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении трех жителей г. Конотоп, у которых во время обыска по месту жительства, в гараже и автомобиле 13 декабря 2016 года были изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе более тысячи патронов, гранаты, взрывчатку и т.п. Кроме того, во время обыска у мужчин также обнаружены и изъяты психотропные вещества. Обвинительные акты по обвинению указанных лиц в незаконном обороте наркотических средств и хранении оружия в феврале текущего года направлены в суд для рассмотрения по существу.

По решению суда первой инстанции от 17 марта 2017 года 34-летнему обвиняемому, у которого был изъят самый крупный арсенал оружия, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом в феврале 2017 года во время обыска в гараже мужчины обнаружено и изъято еще огнестрельное оружие, несколько патронов, тротил, а также вещество растительного происхождения в 8 пакетах, которое, согласно заключению эксперта, является особо опасным наркотическим средством, оборот которого запрещен, - каннабисом общим весом 76,03 г.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, в настоящее время обвинительный акт в отношении уже судимого мужчины по новым эпизодам направлены в суд. По ходатайству прокуратуры он взят под стражу. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов) и ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные повторно) УК Украины. На этот раз злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.