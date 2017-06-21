В Сумах накануне начала учебного года взялись за реконструкцию школьного стадиона Сегодня, 30 августа, стартовала реконструкция спортивной площадки на стадионе гимназии № 1 и школы № 12.

С утра экскаватор начал снимать старое асфальтное покрытие с футбольной площадки. Как сообщила директор гимназии № 1 Екатерина Бондарева, планируется построить современную футбольную площадку с беговыми дорожками за счет средств госудасрвтенного бюджета, которые выбивал народный депутат.

С чем связано то, что начали за два дня до начала учебного года, директор не знает, но и тому рада. По ее словам, строители должны завершить работы до конца осени, а в следующем году возьмутся за волейбольную площадку, расположенную рядом.