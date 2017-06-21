В Сумах накануне начала учебного года взялись за реконструкцию школьного стадиона

С утра экскаватор начал снимать старое асфальтное покрытие с футбольной площадки. Как сообщила директор гимназии № 1 Екатерина Бондарева, планируется построить современную футбольную площадку с беговыми дорожками за счет средств госудасрвтенного бюджета, которые выбивал народный депутат.
С чем связано то, что начали за два дня до начала учебного года, директор не знает, но и тому рада. По ее словам, строители должны завершить работы до конца осени, а в следующем году возьмутся за волейбольную площадку, расположенную рядом.
По результатам государственной итоговой аттестации, которая проводилась в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), в нынешнем учебном году три претендента не...
Бывший директор департамента градостроительства и земельных отношений Анатолий Жук разъяснил ситуацию со строительством торгового центра на территории школы № 12....
Около десятка родителей, депутаты, активисты и руководство школы заблокировали проезд на территорию Сумской гимназии №1 и школы № 12....
Об этом на своей странице в фейсбуке написала директор школы № 12, депутат горсовета Ирина Губская....
Сегодня, 21 июня, на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская подала повторный запрос относительно незаконного, по ее мнению, строительства на...