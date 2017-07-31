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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31182

Ночью в Сумах горела «шестерка»

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто.

Сегодня, 30 августа, в 2:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Данила Галицкого в г. Сумі. О возгорании сообщили жители рядом расположенного многоквартирного дома, которые почувствовали запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен моторный отсек автомобиля ВАЗ-2106. Существовала угроза взрыва его бензобака, также огонь мог перекинуться на расположенную рядом другую легковушку и многоквартирный дом.

В 2:50 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 2:59 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

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