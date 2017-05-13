В Глухове откроют памятник молодому Шевченко

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской архитектор Владимир Быков, который является автором проекта.
«1.09.2017 в 12 00 в Глухове будет открытие памятника Т Г Шевченко... всегда интересно сопоставить проектную идею с реализованным проектом... Авторам всегда волнительно, как будто снова в первый класс», - написал он, добавив фото эскизного проекта.
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