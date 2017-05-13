Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29143

В Глухове откроют памятник молодому Шевченко

1 сентября в Глухове планируется открытие памятника Тарасу Шевченко.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской архитектор Владимир Быков, который является автором проекта.

«1.09.2017 в 12 00 в Глухове будет открытие памятника Т Г Шевченко... всегда интересно сопоставить проектную идею с реализованным проектом... Авторам всегда волнительно, как будто снова в первый класс», - написал он, добавив фото эскизного проекта.

Общество Владимир Быков Глухов Памятник Шевченко

По тематике

Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Сегодня 12:53

Глуховчане с медалями мирового чемпионата

С 18 по 27 августа в венгерском городе Надькониже проходил чемпионат мира по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели)....

Сегодня 12:26

На Сумщине гоп-компания избила полицейского

Пятеро посетителей одного из глуховских кафе, которых задержали за хулиганские действия и избиение работника полиции, оказались лицами с большим уголовным...

В Глухове сожгли 200 тонн льна и конопли вместе со складом (видео)
05.07.2017 12:07

В Глухове сожгли 200 тонн льна и конопли вместе со складом (видео)

Апогеем четырехдневного празднования «Лен-феста» в Глухове стало масштабное ЧП: в последний день фестиваля, 4 июля, примерно в 20.15 загорелся ангар,...

Глухів запрошує на фестиваль льону та конопель
21.06.2017 17:00

Глухів запрошує на фестиваль льону та конопель

Фестиваль льону та конопель «Льон-фест» вже шостий рік поспіль відбудеться у Глухові з 1 по 4 липня....

13.05.2017 20:55

В Глухове нашли старинное кладбище

В Глухове во время строительных работ на глубине более двух метров найдено большое количество костей....

Новости

Сумскому участнику АТО нужна помощь на операцию
21.08.2017 20:59
В Сумах снова сорвали слушанию по тарифам «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 15:48
Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины
Сегодня 14:47
Налоговики накрыли две нелегальные газовые заправки
Сегодня 14:40
На Сумщине лисица заразила телят бешенством (видео)
Сегодня 14:32
Сумчанин сдал квартиру наркоману, за что чуть не поплатился
Сегодня 14:13
Мокрые разборки в Глухове: несовершеннолетние молодые люди облили водой городских чиновников
Сегодня 13:58
Вниманию водителей: в Сумах на три дня будет ограничено движение транспорта
Сегодня 13:20
Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Сегодня 12:53
На Сумщине гоп-компания избила полицейского
Сегодня 12:26
На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши
Сегодня 12:17
В Сумах сгорел сарай
Сегодня 12:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.