В Глухове откроют памятник молодому Шевченко 1 сентября в Глухове планируется открытие памятника Тарасу Шевченко.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской архитектор Владимир Быков, который является автором проекта.

«1.09.2017 в 12 00 в Глухове будет открытие памятника Т Г Шевченко... всегда интересно сопоставить проектную идею с реализованным проектом... Авторам всегда волнительно, как будто снова в первый класс», - написал он, добавив фото эскизного проекта.