На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши На День города в Сумы приедут делегации городов Украины и зарубежья.

В частности, участие своих представителей в праздновании Дня города подтвердило город-побратим - болгарский Враца. А к арт-проекту «Ночь города» присоединятся фотохудожники из польского Люблина.

Специально к приезду гостей на флагштоках, расположенных на центральной площади Сум, вывесили флаги этих стран.

Кроме иностранных делегаций, в День города в Сумы приедут гости из шести городов Украины, а также представители Сумского землячества в г. Киеве и Ассоциации городов Украины.