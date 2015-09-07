На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши

В частности, участие своих представителей в праздновании Дня города подтвердило город-побратим - болгарский Враца. А к арт-проекту «Ночь города» присоединятся фотохудожники из польского Люблина.
Специально к приезду гостей на флагштоках, расположенных на центральной площади Сум, вывесили флаги этих стран.
Кроме иностранных делегаций, в День города в Сумы приедут гости из шести городов Украины, а также представители Сумского землячества в г. Киеве и Ассоциации городов Украины.
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