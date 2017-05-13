Глуховчане с медалями мирового чемпионата

В состав юниорской сборной Украины вошли глуховчане, мастера спорта Олег Устинов и Дмитрий Борщ, сообщает сайт Глуховского горсовета.
В начале соревнований погода не дала показать существенных результатов. Но ближе к финалам все стало на свои места.
В классе моделей F-3E (с электродвигателями для фигурного управления) Дмитрий Борщ занял четвертое место. В классе F-3V (с двигателями внутреннего сгорания для фигурного управления) Олег Устинов также занял четвертое место.
В финале командных гонок класса ЭКО-тим, команда в составе Олега Устинова, Дмитрия Борща и Андрея Береки (Полтава) в напряженной борьбе заняла третье место и получила бронзовые медали мирового первенства.
Подготовил юных спортсменов к чемпионату мира тренер Николай Грудина.
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