Глуховчане с медалями мирового чемпионата С 18 по 27 августа в венгерском городе Надькониже проходил чемпионат мира по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели).

В состав юниорской сборной Украины вошли глуховчане, мастера спорта Олег Устинов и Дмитрий Борщ, сообщает сайт Глуховского горсовета.

В начале соревнований погода не дала показать существенных результатов. Но ближе к финалам все стало на свои места.

В классе моделей F-3E (с электродвигателями для фигурного управления) Дмитрий Борщ занял четвертое место. В классе F-3V (с двигателями внутреннего сгорания для фигурного управления) Олег Устинов также занял четвертое место.

В финале командных гонок класса ЭКО-тим, команда в составе Олега Устинова, Дмитрия Борща и Андрея Береки (Полтава) в напряженной борьбе заняла третье место и получила бронзовые медали мирового первенства.

Подготовил юных спортсменов к чемпионату мира тренер Николай Грудина.