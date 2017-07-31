Мокрые разборки в Глухове: несовершеннолетние молодые люди облили водой городских чиновников В Глухове несколько десятков молодых людей, которые представились активистами организации профсоюзов, облили водой чиновника мэрии, якобы протестуя таким образом против повышения в городе цен на воду.

Как говорится в сообщении Глуховского горсовета в фейсбуке, подозрительные молодые люди начали собираться у входа в мэрию еще днем, пише 24 канал.

Они представлялись «членами Всеукраинской организации профсоюзов» и были среди них преимущественно юноши спортивного телосложения в возрасте 15-20 лет.

На вопрос «Откуда Вы приехали?» не реагируют, прячут глаза и лицо. Держат в руках якобы списки с собранными подписями глуховчан по корректировке тарифов на воду в городе. На вопрос «Знаете ли вы, из чего состоит тариф на воду?» — молчат, «Каков его размер хотя бы в соседних населенных пунктах?» — ответить не могут, — сообщают в Глуховской мэрии.

По словам очевидцев, ребята, которые признали, что они не местные, периодически получали указания по телефону.

Закончилась акция тем, что так называемые «активисты» облили водой заместителя мэра и нескольких депутатов и пытались облить и городского голову Мишеля Терещенко.

Несколько юношей полиция задержала за хулиганство. Как выяснилось, они приехали из Чернигова «подзаработать».