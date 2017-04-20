Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58146

Ахтырка продолжается пополняться контактными скульптурами

На прошлой неделе в Ахтырке появились несколько контактных скульптур, возле которых можно не только фотографироваться, но и устраивать диспуты на философские размышления в зависимости от желания и настроения.

Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского горсовета продолжаются работы по обустройству территорий городских парков и скверов. Накануне дня города декоративные вазы-цветочницы и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка.

Одновременно с этим, при содействии депутата городского совета Федора Киселара, на улице Независимости появился благоустроенный уголок для отдыха с рукой-оберегом, пишет сайт Ахтырского горсовета.

Напомним, в начале лета в Ахтырском парке установили несколько скульптур доисторических животных.

Фото
Общество Ахтырка Контактные скульптуры

По тематике

21.06.2017 10:58

В Ахтырке митинговали нефтяники (видео)

20 июня в Ахтырке состоялась акция протеста против закрытия газодобывающих месторождений....

В Ахтырке вандализировали динозавров
19.06.2017 17:48

В Ахтырке вандализировали динозавров

Местные жители в соцсетях делятся фотографиями сломанных фигур доисторических животных в ахтырском парке....

07.06.2017 11:13

В Ахтырке ночью застрелили игромана

Злоумышленник из пистолета смертельно травмировал местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Весь личный состав полиции области ориентирован на...

В Ахтырке появились динозавры
31.05.2017 11:12

В Ахтырке появились динозавры

Контактные скульптуры, изготовленные местными умельцами, уже третий день обживают городской парк Ахтырки....

20.04.2017 12:30

В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн

К мэру Ахтырки поступили обращения от частных перевозчиков города с просьбой повысить с 1 мая тариф на проезд пассажиров на...

Новости

Сумскому участнику АТО нужна помощь на операцию
21.08.2017 20:59
В Сумах снова сорвали слушанию по тарифам «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 15:48
Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины
Сегодня 14:47
Налоговики накрыли две нелегальные газовые заправки
Сегодня 14:40
На Сумщине лисица заразила телят бешенством (видео)
Сегодня 14:32
Сумчанин сдал квартиру наркоману, за что чуть не поплатился
Сегодня 14:13
Мокрые разборки в Глухове: несовершеннолетние молодые люди облили водой городских чиновников
Сегодня 13:58
Вниманию водителей: в Сумах на три дня будет ограничено движение транспорта
Сегодня 13:20
Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Сегодня 12:53
На Сумщине гоп-компания избила полицейского
Сегодня 12:26
На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши
Сегодня 12:17
В Сумах сгорел сарай
Сегодня 12:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.