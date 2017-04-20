Ахтырка продолжается пополняться контактными скульптурами На прошлой неделе в Ахтырке появились несколько контактных скульптур, возле которых можно не только фотографироваться, но и устраивать диспуты на философские размышления в зависимости от желания и настроения.

Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского горсовета продолжаются работы по обустройству территорий городских парков и скверов. Накануне дня города декоративные вазы-цветочницы и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка.

Одновременно с этим, при содействии депутата городского совета Федора Киселара, на улице Независимости появился благоустроенный уголок для отдыха с рукой-оберегом, пишет сайт Ахтырского горсовета.

Напомним, в начале лета в Ахтырском парке установили несколько скульптур доисторических животных.