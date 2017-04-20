Ахтырка продолжается пополняться контактными скульптурами

Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского горсовета продолжаются работы по обустройству территорий городских парков и скверов. Накануне дня города декоративные вазы-цветочницы и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка.
Одновременно с этим, при содействии депутата городского совета Федора Киселара, на улице Независимости появился благоустроенный уголок для отдыха с рукой-оберегом, пишет сайт Ахтырского горсовета.
Напомним, в начале лета в Ахтырском парке установили несколько скульптур доисторических животных.
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