На Сумщине лисица заразила телят бешенством (видео)

«Было проведено заседание Роменской и Липоводолинской комиссии, где были утверждены планы мероприятий по ликвидации заболевания, проводятся прививки и допрививание против бешенства», - сообщил первый заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазаренко.
По его Евгения Лазаренко, рядом с селами, где обнаружили бешенство, расположены леса. Вероятным источником инфицирования считают контакт с лисой, говорится в сюжете UA:СУМИ.
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