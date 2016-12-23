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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3265

На Сумщине лисица заразила телят бешенством (видео)

На прошлой неделе болезнь поразила одновременно по одному теленку в селах Андрияшевка на Роменщине и Столярово на Липоводолинщине.

«Было проведено заседание Роменской и Липоводолинской комиссии, где были утверждены планы мероприятий по ликвидации заболевания, проводятся прививки и допрививание против бешенства», - сообщил первый заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазаренко.

По его Евгения Лазаренко, рядом с селами, где обнаружили бешенство, расположены леса. Вероятным источником инфицирования считают контакт с лисой, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Общество Бешенство

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