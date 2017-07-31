В Сумах сгорел сарай Ликвидируя возгорание хозяйственной постройки, спасатели предотвратили масштабный пожар на территории частного домовладения.

29 августа в 10:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Владимирской в г. Сумы. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена кровля хозяйственной постройки. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные надворные постройки и жилой дом. Тушение осложняли сено и дрова на чердаке сарая, плотное расположение зданий на территории домовладения. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 600 м от очага горения.

В 11:11 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 12:15 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие по всей площади.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.