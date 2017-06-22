На Сумщине гоп-компания избила полицейского Пятеро посетителей одного из глуховских кафе, которых задержали за хулиганские действия и избиение работника полиции, оказались лицами с большим уголовным «стажем».

Сообщение о том, что возле одного из кафе-баров райцентра вспыхнула драка, в дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило в половине второго ночи. На место происшествия немедленно выехали группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Прибыв на место и опросив участников конфликта и очевидцев, полицейские установили: нетрезвая компания посетителей устроила в кафе ссору, в результате чего администрация и обслуживающий персонал вынуждены были прекратить работу. Чтобы унять дебоширов, к ним с соответствующим замечанием подошел работник полиции, который находился неподалеку, и предложил утихомириться. Однако, вопреки законным требованиям правоохранителя, компания устроила драку. В результате полицейский был госпитализирован с травмами головы, а задержанных граждан сотрудники полиции доставили в участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.ч.3, 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), в рамках которого провели ряд следственных и оперативно-розыскных действий.

В результате выяснилось, что каждый из задержанных не только имеет в своем прошлом богатый криминальный «опыт», но и причастен к совершению преступлений, совершенных на территории Глухова и близлежащих населенных пунктов.

Так, один из задержанных, 28-летний мужчина, ограбивший в Глухове местного жителя, открыто отобрав у того сумку, чем причинил ущерб на сумму около 4 тысяч гривен.

Второй, 27-летний молодой человек, неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и уже находился под следствием за совершение ряда преступлений - кражи, грабежи, избиения граждан. Вместе с двумя приятелями, тоже участниками событий в кафе-баре, он дебоширил в общественных местах и сопротивлялся работникам полиции, угрожая им скорой расправой.

Еще один из задержанных, 43-летний гражданин другого государства, хранил без соответствующего разрешения револьвер. Полицейские изъяли оружие и 17 патронов к нему, и направили «находку» на экспертное исследование.

«Следственным управлением областной полиции по указанным фактам проводится досудебное расследование, - комментирует ход следствия начальник отдела следственного управления ГУНП в Сумской области Вадим Теличко. - Сейчас все пятеро злоумышленников задержаны и находятся под стражей. По ним возбуждены уголовные производства, в рамках которых проверяется причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений как в самом Глухове, так и на территории страны».