Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26281

На Сумщине гоп-компания избила полицейского

Пятеро посетителей одного из глуховских кафе, которых задержали за хулиганские действия и избиение работника полиции, оказались лицами с большим уголовным «стажем».

Сообщение о том, что возле одного из кафе-баров райцентра вспыхнула драка, в дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило в половине второго ночи. На место происшествия немедленно выехали группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Прибыв на место и опросив участников конфликта и очевидцев, полицейские установили: нетрезвая компания посетителей устроила в кафе ссору, в результате чего администрация и обслуживающий персонал вынуждены были прекратить работу. Чтобы унять дебоширов, к ним с соответствующим замечанием подошел работник полиции, который находился неподалеку, и предложил утихомириться. Однако, вопреки законным требованиям правоохранителя, компания устроила драку. В результате полицейский был госпитализирован с травмами головы, а задержанных граждан сотрудники полиции доставили в участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.ч.3, 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), в рамках которого провели ряд следственных и оперативно-розыскных действий.

В результате выяснилось, что каждый из задержанных не только имеет в своем прошлом богатый криминальный «опыт», но и причастен к совершению преступлений, совершенных на территории Глухова и близлежащих населенных пунктов.

Так, один из задержанных, 28-летний мужчина, ограбивший в Глухове местного жителя, открыто отобрав у того сумку, чем причинил ущерб на сумму около 4 тысяч гривен.

Второй, 27-летний молодой человек, неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и уже находился под следствием за совершение ряда преступлений - кражи, грабежи, избиения граждан. Вместе с двумя приятелями, тоже участниками событий в кафе-баре, он дебоширил в общественных местах и сопротивлялся работникам полиции, угрожая им скорой расправой.

Еще один из задержанных, 43-летний гражданин другого государства, хранил без соответствующего разрешения револьвер. Полицейские изъяли оружие и 17 патронов к нему, и направили «находку» на экспертное исследование.

«Следственным управлением областной полиции по указанным фактам проводится досудебное расследование, - комментирует ход следствия начальник отдела следственного управления ГУНП в Сумской области Вадим Теличко. - Сейчас все пятеро злоумышленников задержаны и находятся под стражей. По ним возбуждены уголовные производства, в рамках которых проверяется причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений как в самом Глухове, так и на территории страны».

Право Глухов Нанесение телесных повреждений

По тематике

Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Сегодня 12:53

Глуховчане с медалями мирового чемпионата

С 18 по 27 августа в венгерском городе Надькониже проходил чемпионат мира по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели)....

В Глухове откроют памятник молодому Шевченко
Сегодня 11:29

В Глухове откроют памятник молодому Шевченко

1 сентября в Глухове планируется открытие памятника Тарасу Шевченко....

13.07.2017 14:38

Сумчанин по пьяни подрезал собутыльника на Херсонщине

Работник из Сумской области ранил ножом херсонского работодателя....

В Глухове сожгли 200 тонн льна и конопли вместе со складом (видео)
05.07.2017 12:07

В Глухове сожгли 200 тонн льна и конопли вместе со складом (видео)

Апогеем четырехдневного празднования «Лен-феста» в Глухове стало масштабное ЧП: в последний день фестиваля, 4 июля, примерно в 20.15 загорелся ангар,...

22.06.2017 14:50

В Сумах подрались водители, не поделившие дорогу

Недоразумение на дороге стало поводом для драки. Патрульные разыскали гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений....

Новости

Сумскому участнику АТО нужна помощь на операцию
21.08.2017 20:59
В Сумах снова сорвали слушанию по тарифам «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 15:48
Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины
Сегодня 14:47
Налоговики накрыли две нелегальные газовые заправки
Сегодня 14:40
На Сумщине лисица заразила телят бешенством (видео)
Сегодня 14:32
Сумчанин сдал квартиру наркоману, за что чуть не поплатился
Сегодня 14:13
Мокрые разборки в Глухове: несовершеннолетние молодые люди облили водой городских чиновников
Сегодня 13:58
Вниманию водителей: в Сумах на три дня будет ограничено движение транспорта
Сегодня 13:20
Глуховчане с медалями мирового чемпионата
Сегодня 12:53
На Сумщине гоп-компания избила полицейского
Сегодня 12:26
На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши
Сегодня 12:17
В Сумах сгорел сарай
Сегодня 12:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.