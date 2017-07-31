Сумчанин сдал квартиру наркоману, за что чуть не поплатился В Сумах патрульные задержали нанимателя квартиры с неизвестной жидкостью, который удивительно распоряжался чужим имуществом.

Патрульные получили сообщение о помощи на улице Металлургов. На месте к инспекторам обратился мужчина, который рассказал, что днем сдал в аренду свою квартиру. Полчаса назад ему позвонили соседи и сообщили, что его наниматель курит на лавочке у подъезда, а рядом с ним стоит плазменный телевизор владельца. Также, гражданин добавил, что наниматель имеет при себе большой нож.

Его патрульные и увидели как только открыли дверь в квартиру. В коридоре стоял 23-летний мужчина, который в руках держал нож. По требованию стражей порядка он положил его на стол.

Гражданин имел признаки наркотического опьянения. На столе находилось два шприца, один из которых был использован, а другой наполнен прозрачным веществом, неизвестного происхождения.

По имеющимся базами патрульные установили, что ранее гражданин имел проблемы с законом, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Полицейские задержали нанимателя и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.