Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26134

В Шостке прошла спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности

Завершилась VII Спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности Украины. Соревнования прошли в спорткомплексе «Импульс».

В спартакиаде участвовали команды Шосткинских казенных заводов «Звезда» и «Импульс», ГосНИИХП, Рубежанского казенного химического завода (Рубежное) и ГП НПК «Прогресс» (Нежин), пишет shostka.info.

Проводились состязания по шахматам, шашкам, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, армспорту.

Спартакиада завершилась торжественной церемонией награждения. Участников поздравил председатель профсоюза работников оборонной промышленности Украины Александр Черныш.

По результатам соревнований победили хозяева – команда  КП ШКЗ «Импульс», второе место заняли спортсмены «Звезды». Замыкает тройку призеров сборная НПК «Прогресс» (г. Нежин). На 4 месте команда из Рубежного, на 5-м – спортсмены ГосНИИХП.

Победитель и призеры награждены кубками, медалями, дипломами, медалями, сообщается на странице казенного завода «Звезда» в Фейсбуке.

Спорт Спартакиада Укроборонпром Шостка

По тематике

Сегодня 16:38

В Шостке из-за кабельных воров замолчала «Слобода-ФМ»

Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам...

Сегодня 09:35

Шосткинская гимназия вошла в список самых инновационных школ мира

Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской...

25.07.2017 11:16

В Шостке занялись разработкой логотипа города

Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Владимир Ефремов....

11.07.2017 12:28

На Шосткинщине зарегистрировано 7 сибиреязвенных захоронений

В том числе одно на территории г. Шостка....

В Шостке открыли колесо обозрения
29.06.2017 09:10

В Шостке открыли колесо обозрения

28 июня в Шостке состоялось долгожданное событие — торжественное открытие колеса обозрения....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.