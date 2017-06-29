В Шостке прошла спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности

В спартакиаде участвовали команды Шосткинских казенных заводов «Звезда» и «Импульс», ГосНИИХП, Рубежанского казенного химического завода (Рубежное) и ГП НПК «Прогресс» (Нежин), пишет shostka.info.
Проводились состязания по шахматам, шашкам, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, армспорту.
Спартакиада завершилась торжественной церемонией награждения. Участников поздравил председатель профсоюза работников оборонной промышленности Украины Александр Черныш.
По результатам соревнований победили хозяева – команда КП ШКЗ «Импульс», второе место заняли спортсмены «Звезды». Замыкает тройку призеров сборная НПК «Прогресс» (г. Нежин). На 4 месте команда из Рубежного, на 5-м – спортсмены ГосНИИХП.
Победитель и призеры награждены кубками, медалями, дипломами, медалями, сообщается на странице казенного завода «Звезда» в Фейсбуке.
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