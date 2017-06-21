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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1389

На Сумщине поймали вора, который обокрал соседей

На линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный похитил со двора 55-летнего жителя одного из сел Шосткинского района бензопилу.

Как выяснили полицейские, злоумышленник воспользовался беспечностью хозяина дома, который не закрыл дверь на период своего отсутствия. Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители установили вора. Им оказался 34-летний односельчанин потерпевшего, который часто бывал у него в гостях. Подозреваемого нашли и опросили. Тот рассказал: похищенную бензопилу отдал знакомому на ремонт, чтобы потом ее продать.

Однако, как оказалось, это не единственный его преступление. Мужчина успел обокрасть и свою соседку, похитив у нее велосипед и 100 гривен. Двухколесник сбыл в городе, а деньги пропил.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражи мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи Шосткинский район

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