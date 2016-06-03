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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40107

Налоговики накрыли две нелегальные газовые заправки

Работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области выявлена и прекращена незаконная деятельность по торговле сжиженным газом на двух автогазозаправочных станциях.

Оперативники Главного управления ГФС в Сумской области получили информацию о предприятии, которое зарегистрировано в другом регионе, однако осуществляет деятельность по заправке автотранспорта топливом на территории Сумской области. Действовало предприятие без необходимых документов разрешительного характера для эксплуатации оборудования повышенной опасности, создавало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий.

В результате проведенных мероприятий специалисты фискальной службы обнаружили автогазозаправочное оборудование, с помощью которого на двух автогазозаправочных станциях происходила реализация сжиженного газа пропан-бутана без необходимых разрешительных документов. Затем изъяли 14,8 тыс. литров сжиженного газа пропан-бутана и автогазозаправочное оборудование (металлические емкости, колонки для отпуска сжиженного газа) общей ориентировочной стоимостью более 1 млн. гривен.

В отношении лиц, осуществлявших реализацию сжиженного газа без необходимых разрешительных документов, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Право Нелегальная заправка

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