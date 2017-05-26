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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47128

Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины

Во время проведения подготовительного этапа операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Середина-Будского районного отделения полиции обнаружили у 46-летнего мужчины огнестрельное оружие.

Автомат иностранного производства МП-40 полисмены нашли у мужчины в летней кухне - оружие, прикрепленное ремнем на вешалку, мог видеть и взять в руки любой из взрослый или дети, стоило только открыть в помещение двери. Неизвестно, кому бы в руки попала такая «игрушка», и какие бы последствия имело столь неосторожное обращение с ней, если бы работники полиции ее не изъяли.

Сам же хозяин объясняет: автомат он нашел примерно 3 года назад на Ровенщине, где раньше работал, и привез его домой в качестве сувенира.

Сейчас в отношении мужчины открытое уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием...), в рамках которого автомат направлен на экспертное исследование, самому любителю опасных «сувениров» грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие Середина-Буда

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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