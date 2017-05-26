Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины

Автомат иностранного производства МП-40 полисмены нашли у мужчины в летней кухне - оружие, прикрепленное ремнем на вешалку, мог видеть и взять в руки любой из взрослый или дети, стоило только открыть в помещение двери. Неизвестно, кому бы в руки попала такая «игрушка», и какие бы последствия имело столь неосторожное обращение с ней, если бы работники полиции ее не изъяли.
Сам же хозяин объясняет: автомат он нашел примерно 3 года назад на Ровенщине, где раньше работал, и привез его домой в качестве сувенира.
Сейчас в отношении мужчины открытое уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием...), в рамках которого автомат направлен на экспертное исследование, самому любителю опасных «сувениров» грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
За незаконный оборот наркотических средств и хранение оружия будут судить мужчину, который недавно получил приговор за аналогичные преступления....
Житель Серединобудского района пытался приобрести через Интернет резиновую лодку, однако в результате соглашения с неизвестным продавцом потерял около 4000 гривен....
На выходных на Лебединщине полицейские обнаружили два РПГ в боевом состоянии....
За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны и самодельный пистолет. Всего же с начала...
Гранатомет, большое количество гранат и патронов незаконно хранил в своём подвале 20-летний житель Сум....