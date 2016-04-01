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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57132

Сумским чиновникам дали ордена ко Дню Независимости

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами жителей Сумщины.

Об этом говорится в указе №251 / 2017 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня независимости Украины». В списке награжденных есть и сумчане.

Так, президент наградил орденом «За заслуги» III степени первого замглавы Сумского областного совета Ричкаля Анатолия Яковлевича и первого заместителя главы правления акционерного общества «Технология» Чубаренко Александра Александровича.

Орденом Данила Галицкого награжден замглавы Сумской облгосадминистрации Боршош Иван Семенович.

Доноры из Сум Игнатенко Олег Иванович и Новиков Владимир Михайлович получили почетные звания «Заслуженный донор Украины».

Звание «Заслуженный работник образования Украины» получил директор Глуховского агротехнического института имени С.А. Ковпака Сумского национального аграрного университета Литвиненко Анатолий Васильевич.

«Заслуженным работником промышленности Украины» стал электромонтер цеха акционерного общества «Сумыхимпром» Кривошап Василий Петрович. А директор общества сельскохозяйственной научно-производственной агрофирмы «Мрія» Бантов Николай Иванович получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины».

Тренер-преподаватель Роменской районной детско-юношеской спортивной школы имени П.Калнышевского Голуб Александр Владимирович получил звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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