За такое решение проголосовали 11 членов коллегии из 13 присутствующих, двое воздержались.
«Глава райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие с городскими руководителями. Люди и район не должны страдать от того, что головы что-то не поделили», - отметил председатель Николай Клочко.
В ходе доклада Виктор Химич говорил, что район выполнил 20 из 39 пунктов распоряжения, которое предоставил Н.Клочко лебединской власти больше месяца назад.
«Административная, медицинская, образовательная реформы в районе не реализуются. К тому же, пока прокуратура проводит следственные действия относительно превышения полномочий главі райгосадминистрации», - сообщил замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора и на конкретных примерах доказал, что «исполнение» поручений есть только на бумаге.
Представитель общественности Лебединщины отметила, что Виктор Химич не имеет достаточного опыта работы, чтобы эффективно руководить районом, а его первый заместитель купила диплом высшего учебного заведения и только в этом году собирается поступать на первый курс Сумского национального аграрного университета - это подтвердила прокуратура.
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