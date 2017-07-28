Главе Лебединской райгосадминистрации поставили «неуд.» Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко назвал работу главы Лебединской райгосадминистрации Виктора Химича неудовлетворительной и предложил внести в протокол заседания коллегии облгосадминистрации о его привлечении к дисциплинарной ответственности.

За такое решение проголосовали 11 членов коллегии из 13 присутствующих, двое воздержались.

«Глава райгосадминистрации должен заниматься реальными делами, а не самопиаром. Также у глав райгосадминистраций должно быть взаимодействие с городскими руководителями. Люди и район не должны страдать от того, что головы что-то не поделили», - отметил председатель Николай Клочко.

В ходе доклада Виктор Химич говорил, что район выполнил 20 из 39 пунктов распоряжения, которое предоставил Н.Клочко лебединской власти больше месяца назад.

«Административная, медицинская, образовательная реформы в районе не реализуются. К тому же, пока прокуратура проводит следственные действия относительно превышения полномочий главі райгосадминистрации», - сообщил замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора и на конкретных примерах доказал, что «исполнение» поручений есть только на бумаге.

Представитель общественности Лебединщины отметила, что Виктор Химич не имеет достаточного опыта работы, чтобы эффективно руководить районом, а его первый заместитель купила диплом высшего учебного заведения и только в этом году собирается поступать на первый курс Сумского национального аграрного университета - это подтвердила прокуратура.