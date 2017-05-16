На Сумщине почти десять тысяч первоклашек Школьный звонок на Сумщине прозвенит впервые для почти 10 тысяч первоклассников.

По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, в этом году в 1 класс пойдут 9987 детей, из них в сельской местности – 2354.

Сейчас в области функционирует 506 общеобразовательных учебных заведений, где будут учиться в этом году 94 408 учеников, сообщила руководитель образования во время заседания коллегии облгосадминистрации.

«Особого внимания местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления требует вопрос модернизации сети общеобразовательных учебных заведений, - отметила Виктория Гробовая. - Во исполнение распоряжения главі облгосадминистрации на Сумщине с 01.09.2017 планируется функционирование 20 опорных учебных заведений, из них 9 - в ОТГ. Для опорных общеобразовательных школ области предусмотрено приобретение компьютерного, мультимедийного и цифрового оборудования на сумму 7,9 млн гривен на условиях 50% софинансирования из областного и местных бюджетов. По состоянию на 15.08.2017 из областного бюджета выделены средства в сумме 1 968,6 тыс. гривен».

Главная педагог области также напомнила участникам заседания коллегии облгосадминистрации о том, что на Сумщине продолжается реализация шести проектов по созданию на базе опорных школ в ОТГ качественных современных учебных заведений в рамках концепции «Новая украинская школа».