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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4344

На Сумщине почти десять тысяч первоклашек

Школьный звонок на Сумщине прозвенит впервые для почти 10 тысяч первоклассников.

По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, в этом году в 1 класс пойдут 9987 детей, из них в сельской местности – 2354.

Сейчас в области функционирует 506 общеобразовательных учебных заведений, где будут учиться в этом году 94 408 учеников, сообщила руководитель образования во время заседания коллегии облгосадминистрации.

«Особого внимания местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления требует вопрос модернизации сети общеобразовательных учебных заведений, - отметила Виктория Гробовая. - Во исполнение распоряжения главі облгосадминистрации на Сумщине с 01.09.2017 планируется функционирование 20 опорных учебных заведений, из них 9 - в ОТГ. Для опорных общеобразовательных школ области предусмотрено приобретение компьютерного, мультимедийного и цифрового оборудования на сумму 7,9 млн гривен на условиях 50% софинансирования из областного и местных бюджетов. По состоянию на 15.08.2017 из областного бюджета выделены средства в сумме 1 968,6 тыс. гривен».

Главная педагог области также напомнила участникам заседания коллегии облгосадминистрации о том, что на Сумщине продолжается реализация шести проектов по созданию на базе опорных школ в ОТГ качественных современных учебных заведений в рамках концепции «Новая украинская школа».

Общество Виктория Гробова Образование Первоклассники

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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