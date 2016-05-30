В Сумах пройдет финал чемпионата Украины по бейсболу 2-3 сентября в Сумах пройдет финал чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе «Б» высшей лиги.

Игры пройдут в городском парке им. Кожедуба.

2 сентября пройдут полуфиналы: в 13.00 - между командами «Вест Сайд» (Ровно) и БК «Полтава», в 16.00 – между БХК «Вороны» и «Морскими дьяволами» (Одесса).

3 сентября игра за трете место начнется в 10.00, финал – в 12.00.