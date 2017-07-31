В Сумах снова сорвали слушанию по тарифам «Сумытеплоэнерго» Назначенные на сегодня слушания по тарифам ООО «Сумытеплоэнерго» не состоялись.

Как и о все прошлые разы маленький конференц-зал отеля «Reikartz Ukraine» не вместил всех желающих, поэтому громада приняла решение перенести слушания в более просторный зал – в «синий зал» в помещении Сумского облсовета.