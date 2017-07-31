В Сумах снова сорвали слушанию по тарифам «Сумытеплоэнерго»

Как и о все прошлые разы маленький конференц-зал отеля «Reikartz Ukraine» не вместил всех желающих, поэтому громада приняла решение перенести слушания в более просторный зал – в «синий зал» в помещении Сумского облсовета.
Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков предлагает разделить производство и транспортировку тепла....
На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о переносе открытого обсуждения (открытого слушания)....
Мэр Сум Александр Лысенко высказался об экономически обоснованных тарифах на тепло и горячую воду ООО «Сумытеплоэнерго»....
Органами прокуратуры Сумской уделяется особое внимание обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Так, в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы на...
На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о проведении открытого обсуждения (открытого слушания)....