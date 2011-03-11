На Сумщине хотят отдать недострои военным

Как сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко, 19 из них находятся в Сумах, 5- Конотопе, 3 — в Шостке, по 2- в Кролевце и Лебедине, по 1- в Тростянце, Ромнах, Середина-Буде. В большинстве случаев работы остановлены из-за отсутствия финансирования или потерю интереса заказчиками, сообщает сайт Сумской ОГА.
«Возможно нам стоит работать над тем, чтобы предложить эти дома Министерству обороны Украины с целью достройки жилья для пограничников и сотрудников других силовых структур. Они выделяют средства на подобные проекты и будут заинтересованы в завершении строительства. Я считаю этот путь наиболее правильным в завершении строительства», — отметил глава Сумской ОГА Николай Клочко. Он предложил управлению капитального строительства облгосадминистрации сформировать список незавершенных объектов и передать его соответствующим структурам для рассмотрения и определения их дальнейшей судьбы.
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