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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5072

На Сумщине хотят отдать недострои военным

На Сумщине насчитывается 50 незавершенных жилых домов (2407 квартир) общей площадью около 150 000 кв. м.

Как сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко, 19 из них находятся в Сумах, 5- Конотопе, 3 — в Шостке, по 2- в Кролевце и Лебедине, по 1- в Тростянце, Ромнах, Середина-Буде. В большинстве случаев работы остановлены из-за отсутствия финансирования или потерю интереса заказчиками, сообщает сайт Сумской ОГА.

«Возможно нам стоит работать над тем, чтобы предложить эти дома Министерству обороны Украины с целью достройки жилья для пограничников и сотрудников других силовых структур. Они выделяют средства на подобные проекты и будут заинтересованы в завершении строительства. Я считаю этот путь наиболее правильным в завершении строительства», — отметил глава Сумской ОГА Николай Клочко. Он предложил управлению капитального строительства облгосадминистрации сформировать список незавершенных объектов и передать его соответствующим структурам для рассмотрения и определения их дальнейшей судьбы.

Общество Недострои

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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