В Сумах срывают хороший асфальт ради европлитки (фото)

Об этом написала в фейсбуке сумчанка Анна Горпинич.
«Я буду казати погані слова. Мама - папа, не читайте.
Ну, не дебіли керують цим містом? І у цих дебілів, схоже, взагалі клепка випала.
На хрєна, питається, знімати нормальний асфальт?! Щоб закласти усе пліткою? Горіти вам у пеклі, вандали!» - написала вона, додавши фото.
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