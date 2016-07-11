В Сумах срывают хороший асфальт ради европлитки (фото) Подрядчик реконструкции тротуаров на ул. Прокофьева сорвал положенный несколько лет назад асфальт возле ТЦ «Европорт».

Об этом написала в фейсбуке сумчанка Анна Горпинич. «Я буду казати погані слова. Мама - папа, не читайте. Ну, не дебіли керують цим містом? І у цих дебілів, схоже, взагалі клепка випала. На хрєна, питається, знімати нормальний асфальт?! Щоб закласти усе пліткою? Горіти вам у пеклі, вандали!» - написала вона, додавши фото.