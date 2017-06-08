В Сумах сыграет сборная

1 октября наша команда будет играть против сборной Хорватии в манеже СумГУ в отборе на чемпионат мира по гандболу. Начало в 19.00.
Сегодня, 15 июня в Сумах сборная Украины сыграет со сборной Македонии в отборочной группе к Евро-2018 по гандболу....
Сегодня, 14 июня, в сумском аэропорту приземлился чартерный рейс со сборной Македонии на борту....
Сегодня, 9 июня, в Сумах в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2017 встречались женские сборные Украины и Испании....
Сегодня, 9 июня, женская сборная Украины по гандболу в Сумах встретится со сборной Испании в матче плей-офф отбора на чемпионата...
Уже в пятницу, 9 июня, в Сумах пройдет матч гандбольных сборных Украины и Испании....