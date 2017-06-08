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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:482

В Сумах сыграет сборная

Женская сборная Украины по гандболу снова сыграет в Сумах.

1 октября наша команда будет играть против сборной Хорватии в манеже СумГУ в отборе на чемпионат мира по гандболу. Начало в 19.00.

Спорт Гандбол Сборная Украины

По тематике

15.06.2017 17:48

Украина - Македония (трансляция)

Сегодня, 15 июня в Сумах сборная Украины сыграет со сборной Македонии в отборочной группе к Евро-2018 по гандболу....

В Сумы прилетела сборная Македонии
14.06.2017 13:28

В Сумы прилетела сборная Македонии

Сегодня, 14 июня, в сумском аэропорту приземлился чартерный рейс со сборной Македонии на борту....

09.06.2017 21:19

Сборная Украины вырвала ничью у испанок в Сумах

Сегодня, 9 июня, в Сумах в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2017 встречались женские сборные Украины и Испании....

09.06.2017 17:45

Сборная Украины в Сумах принимает испанок (трансляция)

Сегодня, 9 июня, женская сборная Украины по гандболу в Сумах встретится со сборной Испании в матче плей-офф отбора на чемпионата...

08.06.2017 08:56

В Сумах снова сыграет сборная

Уже в пятницу, 9 июня, в Сумах пройдет матч гандбольных сборных Украины и Испании....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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