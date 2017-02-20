Сумские копы поймали хулигана, сидящего под домашним арестом Патрульные задержали мужчину, который, находясь под домашним арестом, совершил хулиганские действия.

Инцидент произошел на улице 2-й Замостянской. Инспекторы получили сообщение о мужчине, который угрожая физической расправой, повредил двери и разбил окна в частном доме.

Когда полицейские прибыли на вызов, заявитель сообщила, что правонарушитель только что сел в вызванное им такси и уехал в неизвестном направлении.

Поиски легковушки оказались непродолжительными, - через несколько минут на улице Черкасской, стражи порядка заметили указанное авто. Как только патрульный автомобиль приблизился к такси, легковушка резко остановилась, а из него выбежал человек, который бросился наутек. Беглец побежал к нежилому помещению, где решил спрятаться за досками, однако был задержан патрульными.

По имеющимся базам, полицейские установили, что 21-летний мужчина находится под домашним арестом. Инспекторы доставили его в Сумское отделения полиции. По данному факту проводится проверка.