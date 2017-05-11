В Сумах пройдет 15-ый фестиваль экстрима

В программе соревнований, которые пройдут на парковке ТРЦ «Мануфактура» в воскресенье, 3 сентября, велотриал, BMX-велосипеды, батлы по хип-хопу и брейкингу и впервые стритбол.
Для каждой локации готовится отдельная площадка, изготавливаются специальные фигуры и преграды. Кроме того, во время фестиваля будет проходить граффити-перфоманс. Один троллейбус уличные художники с помощью баллончиков с краской превратят в крутой арт. В будущем раскрашенный троллейбус будет курсировать по городу.
Вечером всех ждет бесплатный концерт известного украинского рэп-группы – «Тулим».
Начало в 15.00. Стритбольные соревнования начнутся в 14.00, регистрация команд – с 13.00.
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