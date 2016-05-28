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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2981

Сумчан приглашают на велодень

В воскресенье, 3 сентября, сумчан на двух колесах приглашают велопробег по улицам города.

Встреча – на парковке «Мануфактуры» в 10.00. Всех участников по завершении пробега, как всегда, ждут конкурсы и розыгрыши – каждый имеет шанс уехать с подарком.

Общество Велодень

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26.05.2017 16:16

В Сумах пройдет Всеукраинский велодень

В воскресенье, 28 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2017 года....

В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней
02.05.2017 11:51

В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней

1 мая в Сумах прошла традиционная акция – первомайский велодень....

В Сумах открывается сезон велодней
28.04.2017 15:46

В Сумах открывается сезон велодней

1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень....

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП
29.05.2016 15:09

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП

Сегодня, 29 мая, в Сумах прошел традиционный велопробег в рамках всеукраинского велодня, который проходит ежегодно в последнее воскресенье мая....

28.05.2016 08:16

В Сумах пройдет Всеукраинский велодень

В воскресенье, 29 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2016 года....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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