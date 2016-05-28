Сумчан приглашают на велодень В воскресенье, 3 сентября, сумчан на двух колесах приглашают велопробег по улицам города.

Встреча – на парковке «Мануфактуры» в 10.00. Всех участников по завершении пробега, как всегда, ждут конкурсы и розыгрыши – каждый имеет шанс уехать с подарком.