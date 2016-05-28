Сумчан приглашают на велодень

Встреча – на парковке «Мануфактуры» в 10.00. Всех участников по завершении пробега, как всегда, ждут конкурсы и розыгрыши – каждый имеет шанс уехать с подарком.
В воскресенье, 28 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2017 года....
1 мая в Сумах прошла традиционная акция – первомайский велодень....
1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень....
Сегодня, 29 мая, в Сумах прошел традиционный велопробег в рамках всеукраинского велодня, который проходит ежегодно в последнее воскресенье мая....
В воскресенье, 29 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2016 года....