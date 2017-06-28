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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24191

В Сумах налоговики торгуют персональными данными налогоплательщиков

На Сумщине задержан сотрудник налоговой инспекции, который за 26 тыс. грн пытался продать персональные данные налогоплательщиков.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность главного государственного ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области.

Установлено, что налоговик требовал от своего знакомого 1 тыс. долларов США за предоставление информации из налоговой системы, содержащей персональные данные физических и юридических лиц - плательщиков налогов. Сегодня, 30 августа 2017 года, правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора непосредственно после получения им 26 тыс. грн за флэш-носитель с конфиденциальной информацией.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом) и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Кроме того, в отношении указанного лица расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), в рамках которого при содействии участников одного из добровольческих батальонов, задокументированы факты продажи указанным лицом более 100 патронов. Изъятые боеприпасы переданы для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Налогоплательщики

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