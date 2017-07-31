За день копы дважды оштрафовали сумчанина За сутки патрульные составили два админматериал на мужчину, который сначала передал право управления нетрезвой женщине, а потом и сам сел за руль навеселе.

Днем на улице Ильинской инспекторы остановили автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого нарушил ПДД. Проверяя документы, стражи порядка заметили, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили руководителю пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера, с чем последний согласился. Освидетельствование зафиксировало у него 2,53 промилле алкоголя, что почти в 13 раз превышает допустимую норму.

По имеющимся базам, полицейские выяснили, что в августе 2016 года на него составляли админматериалы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. И это было не все, ведь в этот же день, но ночью, на 29-летнего мужчину, также составили административные материалы за передачу права управления нетрезвой женщине, на которую также были составлены соответствующие админматериалы.

На этот раз патрульные составили на него админматериалы по ч. 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ч.3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.