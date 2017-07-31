«Сумы» опустились на дно

Сегодня, 30 августа, в Сумах проходил матч 9-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги.
Встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Предматчевый расклад подтвердился во время игры. Уже на третьей минуте Александр Ковпак забил в ворота «сумчан» первый гол. Все остальное время на поле доминировали гости, но забить еще им удалось только в концовке матча, правда, сразу трижды. На 82-ой минуте отличился Владислав Насибулин, на 89-ой – Олег Баранник, а на 4-ой компенсированной арбитром минуте – Олег Бородай. В итоге – 0:4 – самое разгромное поражение «Сум» от «Полтавы» в истории.
После этого поражения «Сумы» оказались на последнем месте в турнирной таблице с 5 очками после 9 игр.
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