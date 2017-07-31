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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:32136

«Сумы» опустились на дно

«Полтава» разгромила «Сумы» на «Юбилейном».

Сегодня, 30 августа, в Сумах проходил матч 9-го тура первенства Украины по футболу среди команд первой лиги.

Встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Предматчевый расклад подтвердился во время игры. Уже на третьей минуте Александр Ковпак забил в ворота «сумчан» первый гол. Все остальное время на поле доминировали гости, но забить еще им удалось только в концовке матча, правда, сразу трижды. На 82-ой минуте отличился Владислав Насибулин, на 89-ой – Олег Баранник, а на 4-ой компенсированной арбитром минуте – Олег Бородай. В итоге – 0:4 – самое разгромное поражение «Сум» от «Полтавы» в истории.

После этого поражения «Сумы» оказались на последнем месте в турнирной таблице с 5 очками после 9 игр.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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