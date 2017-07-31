Ахтырский «Нефтяник» проиграл аутсайдеру

Забив два гола с пенальти – оба раза отличился Владимир Бидловский, неожиданную победу одержали гости, которые перед этим матчем занимали последнее место в турнирной таблице. Теперь «Рух» 14-ый, а «Нефтяник» - 11-й.
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