Ахтырский «Нефтяник» проиграл аутсайдеру Сегодня, 30 августа, в матче 9-го тура первой лиги ахтырчане принимали «Рух» из Винников.

Забив два гола с пенальти – оба раза отличился Владимир Бидловский, неожиданную победу одержали гости, которые перед этим матчем занимали последнее место в турнирной таблице. Теперь «Рух» 14-ый, а «Нефтяник» - 11-й.