В Сумах на остановке умер мужчина Сегодня, 31 августа, около 7 часов утра, на остановке «Завод стройматериалов» на проспекте Курский прохожие обнаружили бездыханное тело.

На место находки вызвали «скорую» и полицию. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, мужчина 1957 года рождения, вероятно, болел. На теле следов насильственной смерти не обнаружили. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти, пишет СТС.