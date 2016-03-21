В Сумах на остановке умер мужчина

На место находки вызвали «скорую» и полицию. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, мужчина 1957 года рождения, вероятно, болел. На теле следов насильственной смерти не обнаружили. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти, пишет СТС.
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