В Сумах произошло двойное убийство

Трупы родителей обнаружила их дочь, которая сообщила об этом в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства двойного убийства, пишет 0542.ua.
По информацией полиции, на телах женщины 1953 г.р. и мужчины 1949 н. - следы насильственной смерти. По факту открыли уголовное производство ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
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