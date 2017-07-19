В Сумах произошло двойное убийство Вечером 30 августа в Сумах по адресу ул. Ивана Сирко, 15 произошло двойное убийство пожилых мужчины и женщины.

Трупы родителей обнаружила их дочь, которая сообщила об этом в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства двойного убийства, пишет 0542.ua.

По информацией полиции, на телах женщины 1953 г.р. и мужчины 1949 н. - следы насильственной смерти. По факту открыли уголовное производство ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.