Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4384

В Сумах произошло двойное убийство

Вечером 30 августа в Сумах по адресу ул. Ивана Сирко, 15 произошло двойное убийство пожилых мужчины и женщины.

Трупы родителей обнаружила их дочь, которая сообщила об этом в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства двойного убийства, пишет 0542.ua.

По информацией полиции, на телах женщины 1953 г.р. и мужчины 1949 н. - следы насильственной смерти. По факту открыли уголовное производство ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Право Убийство

По тематике

29.08.2017 14:53

В Сумах будут судить местного «Отелло»

В Сумах будут судить мужчину, который лишил жизнь свою сожительницу из-за ревности....

На Сумщине военный убил 18-летнюю мать-одиночку
18.08.2017 12:14

На Сумщине военный убил 18-летнюю мать-одиночку

Работники полиции выяснили, что к смерти 18-летней девушки, у которой осталась маленькая дочь, причастен ее 23-летний знакомый, военный-контрактник....

03.08.2017 08:44

В Тростянце женщина убила собутыльника лопатой

Тростянецкая полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины....

20.07.2017 12:48

На Сумщине брошенный юноша жестоко убил свою бывшую 17-летнюю подругу и покончил с собой

Молодой человек набросился на девушку с ножом. В дальнейшем на теле погибшей насчитали более 15 ножевых ранений. Шансов выжить, говорят...

19.07.2017 16:04

В Сумах полиция оперативно раскрыла убийство

Полицией города Сумы было оперативно установлены личности мужчины и женщины, участников драки, в результате которой от ножевого ранения погиб третий...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.