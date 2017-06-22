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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25187

В детском парке появилось розовое озеро (видео)

Экологи объясняют этот феномен цветением водорослей.

В Сумах водоем в детском парке «Сказка» неожиданно окрасился в розовый цвет. Это озадачило местных жителей, говорится в сюжете ТСН.

За сутки небольшое озерцо приобрело огромную популярность, потому что к нему специально приезжают посмотреть, как на диковинку. Люди фотографируют воду необычного цвета и выкладывают фотографии в интернет. Дети сравнивают водоем с борщом и смеются, а взрослые признаются, что им жутко, потому что непонятно, какие угрозы может скрывать эта аномалия.

«Мы ребенка привезли на тренировку и сразу увидели это несчастье. Химия какая-то или стоки появились», - предполагает жительница Сум Оксана Титенко.

Слухи о причинах странного вида водоема ходят разные: говорят и о том, что в воду могли насыпать какого пигмента или марганцовки для развлечения, и о подземном розовом источнике, и о ракообразных или цветных микроорганизмах. Однако выяснить что-либо невооруженным глазом невозможно - ответ должны дать экологи, которые берут пробы воды на исследование.

Специалисты говорят, что вода так окрашивается уже не первый раз, и возможной причиной является недостаток кислорода.

«Скорее всего, идет цветения сине-зеленых водорослей. Основная причина - берется проба воді на растворенный кислород, но кислород там вообще отсутствует. Абсолютно не выявляли никаких вредных веществ, которые несли бы угрозу жизни птиц, животных», - уверяет руководитель отдела экоинспекции Оксана Динник.

Общество Детский парк Розовое озеро Экология

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