Смертельное ДТП: под Сумами столкнулись два грузовика

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, вблизи села Любачево, на перекрестке дорог Сумы-Лебедин и Сумы-Харьков, 20-летний водитель автомобиля УАЗ-452 не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ивеко», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате юноша от полученных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетняя пассажирка получила повреждения головы и перелом правого бедра. Также в Сумскую областную больницу, кроме нее, были госпитализированы и 39-летний водитель «Ивеко» и его пассажирка.
Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), в рамках которого назначен ряд экспертиз и проверок.
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